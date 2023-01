Twee gewonden bij ongeluk met vijf auto’s op Deltaweg

portret Danny Deckers leidt asielop­vang in Middelburg: ‘Vluchte­lin­gen hebben mijn leven verrijkt’

Verjaardagsfeestjes worden minder gezellig zodra Danny Deckers vertelt dat hij in de asielopvang werkt. ,,Ik ben geboren in België en opgegroeid in Duitsland. Dat heeft me geholpen over grenzen en nationaliteiten heen te kijken en de mens zelf te zien.”

22 januari