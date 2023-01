Twee Goesenaren (41) en (15) aangehouden na steekpartij

Nog geen oorzaak gevonden voor terpentine­lucht in woningen aan de Meanderhof

Voor de terpentinelucht die dit weekend tot twee keer toe hing in een aantal woningen aan de Meanderhof in Middelburg, is nog geen oorzaak gevonden. Volgens de gemeente zijn er geen giftige stoffen gemeten. Wat voor stof het dan wel is, wordt nog onderzocht.

24 januari