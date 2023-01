Tweedehands kledingwinkel in Goes deelt vette cheques uit aan goede doelen: nu al een ton opgehaald

Het was alsof Gaston Starreveld vrijdagmiddag naar de Goese binnenstad was gekomen. In tweedehands kledingwinkel Deeltwee aan de Gasthuisstraat werden cheques uitgedeeld met flinke bedragen erop: drie keer twintigduizend euro. Als iemand dit anderhalf jaar geleden had voorspeld, had Wouke Dorst deze persoon waarschijnlijk voor gek verklaard. ,,Toen we begonnen, hoopte ik dat we misschien na een jaar de eerste kleine bedragen zouden kunnen uitdelen.’’