Vakantiereus Roompot begint eigen mbo-opleiding. ‘Gratis scholing en een vol salaris, wat wil je nog meer?

Voor het eerst in zijn geschiedenis biedt Roompot een volledige mbo-opleiding in eigen huis aan. Die stap zet de vakantieaanbieder niet uit weelde, zegt woordvoerder Baptiste van Outryve. ,,We weten allemaal dat de arbeidsmarkt, zeker in Zeeland, krap is. In die kleine vijver zoekt elk bedrijf talent. Tegelijkertijd groeit ons bedrijf. Met deze eigen, voor Roompot op maat gesneden, opleiding verwachten we sneller nieuwe mensen te laten instromen en op te leiden tot managers op onze parken.”