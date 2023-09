Van het woonwagenkamp kom je niet zomaar los

Verrassen­de nederlaag Pattinama-Kerkhove

Lesley Pattinama-Kerkhove leed donderdag een verrassende nederlaag in Valladolid. Tijdens de tweede ronde van het ITF-toernooi in de Spaanse stad moest ze haar meerdere erkennen in de Chinese Fangran Tian: 3-6 6-4 1-6.