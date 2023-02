Van oud papier tot eeuwenoud martelarenboek: taxateur krijgt alles voorgelegd

Wie wil weten of zijn vergeelde verzameling Arendsoogboeken of achttiende-eeuwse Statenbijbel nog wat waard is, kan er goed aan doen om het kennersoog van Arie Molendijk er even naar te laten kijken. ‘Even’, want de Rotterdammer ziet verschrikkelijk snel of hij iets bijzonders voor zich heeft. Al gebeurt dat vaker niet, dan wel.