Vincent Mareels stapt onverwachts op als fractievoorzitter van Nieuw Goes en verlaat de politiek

Mareels was het gezicht van de partij die in 2018 vriend en vijand verraste door met drie zetels te debuteren in de gemeenteraad van Goes. Bij de verkiezingen van een jaar geleden haalde de partij er - met wederom Mareels als lijsttrekker - nog een zetel bij en werd ze zelfs bijna de grootste partij . Het verschil met PvdA/GL, de grootste, bedroeg slechts een dikke honderd stemmen. Waar Nieuw Goes in de eerste vier jaar oppositie voerde, kwam ze afgelopen voorjaar in de coalitie terecht, met Martijn Vermeulen als wethouder. Mareels bleef fractievoorzitter. Hij zegt dat hij nu stopt, omdat het politieke werk niet meer te combineren valt met zijn reguliere baan.

Meteen fractievoorzitter

Piet Bal volgt Mareels op in de vierkoppige fractie van Nieuw Goes en wordt ook meteen fractievoorzitter. Hij was al wel betrokken bij de fractie. Bal is geboren en getogen in Wilhelminadorp en woont momenteel in Kloetinge. Hij zat in het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge en vanuit die hoedanigheid ook in het Goese dorpenplatform. Bal werkt bij het bedrijf Lamb Weston/Meijer in Kruiningen. Bij de verkiezingen van maart vorig jaar stond hij op de zesde plaats van de kandidatenlijst.