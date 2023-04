Voedselbanken zien stabiel aantal klanten en soms daalt het aantal zelfs

Van de Ven derde in Zwitser­land; titelpro­lon­ga­tie zit er nu al bijna niet meer in

Motorcrossster Nancy van de Ven heeft zich maandagochtend enigszins kunnen revancheren. Nadat de Vlissingse zaterdag in de eerste manche van de GP van Zwitserland uitviel, werd ze in de tweede heat derde. Met 42 punten staat de regerend wereldkampioene evenwel hopeloos achter op de concurrentie. Titelprolongatie zit er al bijna niet meer in.