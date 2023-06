Voorstelling over hoe een zangeres een zanger werd

Sem Jansen werd in 2020 winnaar van de zangshow Hit the road van SBS6 en een jaar later haalde hij een finaleplek in het programma We want more. Niet alleen met zijn Americana-muziek wist hij te overtuigen, ook zijn verhaal maakte diepe indruk. Met dat verhaal is hij nu op tournee door Nederland. In een show van anderhalf uur neemt Sem het publiek mee in zijn transitieproces en gaat hij in duet met zijn vroegere zelf. ,,Met behulp van een groot videoscherm zing ik een aantal duetten met ‘Britt’, mijn oude stem”, vertelt Sem. ,,Het wordt een avond waarin ik het publiek meeneem door de stadia van mijn transitie. Britt zingt over haar ervaringen, Sem over zijn ervaringen én beide stemmen gaan met elkaar in duet. Eerst zijn er enkele songs die – op het scherm - gezongen worden door de oude stem. Dat gaat over in duetten tussen Britt en Sem. En uiteindelijk hoor je de nieuwste liedjes met mijn huidige stem.”