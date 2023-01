Willem-Jan zette het verdriet over zijn overleden zoon Tim op papier: ‘Het gat in mijn lichaam gaat niet meer weg’

Tims vader Willem-Jan heeft nu een boek uitgebracht over zijn worsteling in de jaren erna. Een worsteling die eigenlijk nog altijd voortduurt, want op de vraag hoe het nu met hem gaat, is zijn eerlijke antwoord: matig. Dat beeld komt ook naar voren in het boek, dat een periode van tweeënhalf jaar beslaat. Het verdriet over het overlijden van z'n zoon ebt maar langzaam weg. ,,Er zit een gat in mijn lichaam dat niet meer weggaat’’, zegt hij. De vader van Tim omschrijft het als ‘opnieuw leren leven’. ,,Je leert omgaan met de pijn die je dagelijks voelt.’’