Wolfaartsdijk is aan nieuwe hekken en ballenvangers toe: ‘Anders worden straks wedstrijden afgelast’

Met het geld kan de bestrating worden aangepakt en kunnen het leunhek, de doelen en de ballenvangers van het hoofdveld worden vervangen. ,,Het leunhek is er op dit moment zo slecht aan toe dat er al een keer bijna een wedstrijd om is afgelast”, zegt wethouder Martijn Vermeulen. De afzetting moet aan eisen voldoen, bijvoorbeeld dat hij rond het hele veld staat, maar op dit moment zijn delen stuk en niet meer te herstellen.

Kunstgras

Eigenlijk stonden de genoemde vervangingen pas voor 2026 gepland en zou in 2024 de toplaag van veld 2 (een kunstgrasveld) worden vervangen. Maar volgens Vermeulen is uit onderzoek gebleken dat de bestaande toplaag nog best een paar jaar mee kan. Daarom komt de nieuwe toplaag (kosten: 495.00 euro) er pas in 2026. Het vervangen van leunhek, doelen en ballenvangers en het aanpakken van de bestrating wordt juist naar voren gehaald. Het is de bedoeling dat het nog dit jaar gebeurt. De raad moet er nog wel mee akkoord gaan.