Zaak tegen Portunus-verdachte uitgesteld

Anne en Jennifer nodigen jongeren uit voor filmavond: gratis naar de Tatta’s of Avatar

De allereerste keer dat zij naar de bioscoop ging? Daar moet Anne Rietdijk (12) even heel diep over nadenken. ,,Dat was denk ik naar de film van ‘Pieter Konijn’, met mijn broertje. Hij vond het een beetje eng en dus moest ik mee.’’ Jennifer Steenis (13) glimlacht en zegt: ,,Bij mij was dat ‘De Grote Slijmfilm’, geloof ik.’’

23 januari