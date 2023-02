Zanger Dubbel D: 'SBS6-programma The Tribute Battle of the Bands heeft veel moois gebracht’

,,Eigenlijk ben ik een slechte verliezer. Ik wil natuurlijk winnen, maar de concurrentie bij het SBS6-programma was ontzettend sterk”, zegt Dubbel D zanger Eric Holm. De halve finale van The Tribute Battle of the Bands gisteravond heeft hij gekeken. ,,Ik ben lyrisch over de David Bowie-act en ook de zanger die de Elvis-tribute doet, is echt te gek.”