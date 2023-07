Zeeland toneel voor proefaflevering nieuwe TV-serie ‘Bloedkoralen van de bastaard’

Want het legendarische boek ‘De Bloedkoralen van De Bastaard’ van Rinus Ferdinandusse (1931-2022) wordt verfilmd. Althans, er wordt eerst een proef-aflevering gemaakt voor een TV-serie. Deze week zijn de opnames begonnen in Middelburg en het eindresultaat is te zien op filmfestival Film by the Sea dat in september in Vlissingen wordt gehouden.