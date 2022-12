Zeeland zit vól kerstengelen, bleek uit de stortvloed aan reacties op onze oproep: ‘Wie is úw kerstengel?’

Bij vijf van hen gingen we langs met een kerstpakket vol lekkers, een hotelbon voor twee personen én een trofee: een bééld van een kerstengel. Vanaf maandag portretteren we elke dag een kerstengel in de PZC. Het was lastig, om uit al die reacties precies vijf kerstengelen te kiezen. Eén ding is wel duidelijk: de wereld is vol ellende, maar ook vol engelen. De vijf die wij uitkozen, staan model voor ál die anderen, die in alle bescheidenheid de wereld een stukje beter maken.

Zo is er in Zeeland een groepje vriendinnen op leeftijd, dat als het ware een hele familie kerstengelen vormt. Altijd staan ze voor elkaar klaar. Eén van hen, 82 jaar oud, heeft al jaren een ingrijpende en zeer pijnlijke mondziekte. Ze moest zware operaties en huidtransplantaties ondergaan, ook in ziekenhuizen buiten de provincie. Haar vriendinnen rijden haar heen en weer en ondersteunen haar waar ze kunnen. ‘Want zij was altijd in de weer voor anderen’.

Honderden kaarten

Een ander schrijft jaarlijks vele honderden kaarten, voor vrolijke maar ook verdrietige gebeurtenissen. Om iemand te laten weten dat er toch nog aan hem of haar wordt gedacht. Zonder daarvoor iets terug te willen, schenken Zeeuwse kerstengelen kopjes koffie in tehuizen en instellingen voor eenzame mensen, nemen ze mensen mee uit wandelen of gaan ze met hen op een terrasje zitten. Ze zorgen als mantelzorger liefdevol voor hun ouders, maar net zo goed voor mensen die verder weg van hen staan. Ze houden tuinen bij en zorgen dat het schoon en netjes blijft in het huis van iemand die daartoe niet meer in staat is. Ze halen boodschappen, tillen zware dingen, doen klusjes en leggen uit hoe een app werkt of die nieuwe telefoon. En dat allemaal zonder dat het gevraagd wordt. Ze geven geld en kleding aan mensen die het minder hebben, ze veroordelen niemand en nemen als het moet, een kleinkind in huis op hun ‘oude dag’, of mensen en kinderen uit verre landen, die door wereldgebeurtenissen in Nederland geraken.

Veel inzendingen waren bedoeld om iemand die het zwaar heeft, een hart onder de riem te steken. Ook mooi: een pluim voor de krantenvrouwen- en mannen die elke dag door wind en weer gaan om overal kranten in de bus te stoppen. Natuurlijk waren er velen die hun partner voordroegen, hun moeder of kind, vanwege hun niet-aflatende liefde, steun en goede zorgen. Stuk voor stuk dragen alle 140 kerstengelen hun steentje bij aan een betere wereld.

Een kleine greep.... * Laurien draagt zus Diny voor. Die kreeg de laatste twee jaar klap op klap en verloor haar kleinzoon en vriend. Ondanks alles bleef ze klaarstaan voor zus Laurien, die zwaar chronisch ziek is. * Lucia draagt haar nicht Toos op handen, ‘een topvrouw, moeder en oma’ die het in haar leven niet makkelijk had. * Joeri, Sajee en Senneth bedanken hun mentor Wesley de Haze omdat hij in de jeugdzorg zulk fantastisch werk doet. * Inge bedankt haar mama Martine omdat ze altijd voor haar klaarstaat en anderen verkiest boven haarzelf’. * Carla denkt aan Pam, die het leven schonk aan een heel ziek kindje en al maanden niet van haar zijde wijkt in het ziekenhuis. * Anja heeft altijd pijn maar blijft ondanks haar ellende altijd oprecht geïnteresseerd in anderen. * Naomi noemt haar moeder een kerstengel en een voorbeeld voor haarzelf: ‘je probeert gewoon door te leven, na het overlijden van papa en jouw zoon, mijn broer.’