Zeeuwen slaan toe tijdens seizoensafsluiter op opgeknapte baan in Nisse

Middelbur­ger Micha Boonstra pakt histori­sche gouden plak op WK taekwondo

Na zijn individuele bronzen medaille op het WK taekwondo voor junioren in Finland is Micha Boonstra uit Middelburg in de landenwedstrijd wereldkampioen geworden. Het Nederlands juniorenteam pakte goud op het onderdeel sparren.