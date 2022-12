Zeeuwse hulpactie voor Oekraïne begint met domper: groot deel actiekranten niet huis-aan-huis bezorgd

Heeft de gladheid roet in het eten gegooid? Hebben bezorgers de pakketten met kranten ergens in een bevroren sloot gedumpt? Hoe dan ook, het is een domper voor de samenwerkende hulpstichtingen. In heel Zeeland, behalve Tholen, zou de krant verspreid worden om de aandacht te vestigen op de acties die zaterdag 17 december beginnen. Om de schade te beperken, is in de PZC van zaterdag een paginagrote advertentie geplaatst waarin Zeeuwen worden aangespoord geld en goederen te doneren.