Zeeuwse roeier voor derde keer naar Paralympics

Hogere accijns op sigaretten: meer dan vijfdui­zend inwoners Goes geraakt

Als de kabinetsplannen om meer accijns te heffen op alcohol inderdaad doorgaan, voelen meer dan 20.000 inwoners van Goes dat in hun portemonnee. Een accijnsverhoging op sigaren, sigaretten en shag raakt meer dan vijfduizend mensen in de gemeente.