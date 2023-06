Zeldzame en eeuwenoude kerkboeken uit Goes worden opgeknapt in Middelburg; ‘Eigenlijk zijn ze nog verschrikkelijk goed’

Het zijn de pronkstukken van het Goese archief; de missalen uit de 15de eeuw. Drie handgeschreven boeken met perkamenten vellen, gebonden in leren banden. Twee missalen zijn afkomstig uit de Maria Magdalenakerk en eentje uit het Kruisbroederklooster. Dat stond waar nu de Beestenmarkt is. ,,Alles is geschreven in Kerklatijn”, aldus gemeentearchivaris Mirjam Louisse. ,,Het is het hele kerkelijke jaar in gregoriaanse liederen. Er zijn er niet veel van in Nederland. Hoeveel er nog zijn, weten we niet precies. Maar wij zijn in ieder geval erg blij dat we ze nog hebben."