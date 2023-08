Zijn kunstwerken op de Oude Zeedijk bij Kattendijke vernield door de wind of door vandalen?

Ze krijgt al berichten van mensen die denken dat het zo hoort. Dat ze het duikende vrouwenlichaam van polyester in haar kunstwerk dus expres zonder hoofd heeft gemaakt. Op zich zou dat ook best passen, aldus kunstenaar, dichter en muzikant Ria Roerdink telefonisch vanuit haar woonplaats Nijmegen. Out of the Cage gaat immers over losbreken, ontsnappen aan je comfortabele (of juist niet zo comfortabele) leven. Iets wat makkelijker gaat wanneer je je niet laat tegenhouden door je gedachten. Wanneer je even je hoofd verliest zo je wilt.