indebuurt.nl Van buitenvoor­stel­lin­gen tot buitenland­se films: dit kan je tijdens Film by the Sea verwachten

Het jaarlijkse filmfestival Film by the Sea komt er weer aan. En dat betekent dat filmliefhebbers zonder twijfel aan hun trekken gaan komen tussen 8 en 17 september. Maar wat valt er allemaal te doen in onze stad tijdens de 25e editie van het festival? Je leest het in dit overzicht.