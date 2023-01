300 kerstbomen gaan in vlammen op bij kerstboomverbranding Riel

Afgelopen twee jaar gooide corona roet in het eten, maar niets zou dit jaar de verbranding in de weg kunnen staan. Heikel punt is inmiddels wel het milieu en dan vooral de stikstof en CO2-uitstoot. Voorzitter Bas van de Kamp van de organiserende jongerenvereniging JOKO moest daarom wel in overleg met de gemeente. ,,Onze argumenten waren de mondelinge afspraken van 1997”, vertelt Van de Kamp. Hij is verheugd dat de verbranding dit jaar weer doorgang kon vinden. ,,Al moeten we wel een vergunning aanvragen en wat leges betalen. Wat betreft de milieueisen blijven we binnen de toegestane norm”, vervolgt van de Kamp.