Arriva grijpt in na klachtenregen: vanaf komende week extra bussen tussen Baarle-Nassau en Tilburg

met video + update Bijrijder (19) zwaarge­wond door ernstig ongeluk in Goirle, automobi­list (18) had vermoede­lijk te veel gedronken

GOIRLE - Een auto is in de nacht van donderdag op vrijdag hard tegen een boom gereden in Goirle. Daarbij raakte de 19-jarige bijrijder zwaargewond, omdat deze na de klap bekneld zat in de wagen. De 18-jarige automobilist hield lichte verwondingen over aan het ongeluk. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de bestuurder vermoedelijk te veel had gedronken.