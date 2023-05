Ballonnen voor de deur of schoenen in ijs: als winkelier moet je opvallen

indebuurt.nl Mysterie: waarom gaan we in mei naar de Hasseltse Kapel?

De Hasseltse Kapel is een bekende plek voor veel Tilburgers. Generaties lang is het traditie om even langs de middeleeuwse kapel te gaan samen met familieleden en grote zakken lekkere snoepjes te kopen of een kaarsje te branden in de kapel. We zochten uit waarom de Hasseltse Kapel zo’n bijzondere plek is.