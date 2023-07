indebuurt.nl Jeanny en Jan versieren hun balkon voor de kermis: 'Iedereen binnen en buiten Tilburg kent het'

Sinds jaar en dag zijn de uitgedoste balkons aan de Besterdring onlosmakelijk verbonden met de Tilburgse Kermis. Bijna alle bewoners van een appartementencomplex tuigen hun balkon op in de zomer. Knuffels, vlaggen of opblaasfiguren: niets is te gek. “Het is zo’n zelfde ritueel als met kerstversiering”, zegt Jeanny de Groot. Samen met haar man Jan doet ze vier jaar mee aan de kermistraditie.