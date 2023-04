Blijverslening opgedoekt in Goirle: nul interesse onder ouderen

GOIRLE - Ook in Goirle blijkt de blijverslening geen blijverdje. In veel gemeenten is die ooit in het leven geroepen voor ouderen die langer in hun huis willen blijven wonen. De animo blijkt niet alleen in Goirle nihil. Geen enkele inwoner heeft er bij de gemeente aanspraak op gemaakt.