Dit is hoe de eerste teams uit Goirle dit weekeinde speelden

Tweede klasse D Rijen ondanks 15 punten uit laatste vijf wedstrij­den tóch naar nacompeti­tie

In de strijd om directe handhaving in de tweede klasse heeft Rijen gedaan wat het moest doen: winnen van Hilvaria. Op een zonovergoten Sportpark ‘De Vijf Eiken’ werden de bezoekers uit Hilvarenbeek met 2-1 verslagen. Door de uitslagen op de andere velden is Rijen tóch veroordeeld tot het spelen van nacompetitie.