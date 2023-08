Straf voor Willem II-supporter na rellen: ‘Het ziet er wat ongelukkig uit, maar ik heb hem niet mishandeld’

TILBURG - Een 35-jarige supporter van Willem II is tot een voorwaardelijke geldboete veroordeeld voor zijn aandeel in ongeregeldheden na de thuiswedstrijd van zijn club tegen FC Utrecht in mei vorig jaar. Zijn club degradeerde die dag naar de eerste divisie, maar volgens de advocaat van de supporter gebeurde er in de nasleep nog iets ergers: ,,Er is een dapper burger gesneuveld.”