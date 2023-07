Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Goirle vandaag

Jan van Besouw spreekt gemeente als huisbaas aan: ‘Goirle komt hier samen en dat mag wat kosten’

GOIRLE - Het verhitte debat over het Jan van Besouw is in Goirle nog niet ten einde. Nu ook nog een streep door gedeeltelijke verkoop, hoopt Ton Haen namens de gebruikers van het cultureel centrum. ‘Alles onder één dak’, is zijn streven.