Goirle biedt uitweg na kapblunder: 2 gezonde eiken mogen om in ruil voor 25 nieuwe bomen

Efteling 1,5 uur stil door stroomsto­ring, ook 38.000 adressen rond Tilburg getroffen

Door een stroomstoring zaten dinsdagmiddag ruim 38.000 adressen in Tilburg en de omgeving zonder elektriciteit. Vooral mensen in de dorpen rond de stad hadden daar last van: zo viel de stroom in achttien andere plaatsen uit. Door de storing zat ook de hele Efteling zonder elektriciteit. Rond 15.50 uur, zo'n anderhalf uur na het begin van de storing, had iedereen in de omgeving weer stroom.

31 januari