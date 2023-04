Jan van Besouw voert druk op de politiek van Goirle op: ‘huisgenoten’ dinsdag naar gemeentehuis

Zwijsen valt in buitenland­se handen: WPG verkoopt Tilburgse uitgeverij aan Duitse Klett Group

TILBURG - Uitgeverij Zwijsen valt in buitenlandse handen. De Duitse de Klett Group neemt de Tilburgse onderneming over. Verkoper WPG heeft niet bekend gemaakt hoeveel geld met de overname is gemoeid.