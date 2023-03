Jeugd van Riel zet 600 bomen en struiken langs het Bels Lijntje weg op Boomfeestdag

Van autobrand tot steekvlam uit de frituur: brandweer­korp­sen oefenen in Almkerk

ALMKERK - ,,Help, mijn auto staat in brand”, klinkt het angstig. Met een tuinslang probeert de eigenaar de brand te blussen. Het lukt hem niet. De brandweer is er snel bij om het van hem over te nemen. Maar voor die echt aan het blussen toe is, duurt het nog wel even. Erg is dat niet. Het is een oefening.