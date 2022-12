Meerdere vaten met vermoedelijk drugsafval gedumpt in Goirle, omgeving tot aan A58 afgezet

Luciani houdt een eigen nachtmis, na die van pastoor Massaer in de Petruskerk in Hilvaren­beek

HILVARENBEEK - Zangkoor Luciani heeft op kerstavond, zaterdag dus, een eigen eucharistieviering in de Petruskerk in Hilvarenbeek. Het bisdom in Den Bosch heeft daarvoor pastor Swagemakers als voorganger geregeld. De Beekse pastoor Marc Massaer houdt een eigen dienst om 20 uur.

12:20