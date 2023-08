Aartsle­lijk, heel stoer, of zó saai: iedereen vindt iets van Wolstad aan de Piushaven

TILBURG - Is Wolstad een verrijking van de skyline van de Piushaven of doet-ie er juist afbreuk aan? De meningen over de nieuwe hoogbouw lopen flink uiteen. Vooral de kleur – ‘wéér een grijs gebouw’ – is spelbreker. ,,Ik durf het bijna niet hardop te zeggen...”