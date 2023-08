Snackliefhebbers opgelet! Dit huis met snackmuur staat te koop in Riel

fotoreeks De Brabantse storm in beeld: veel bomen om in Vught, waterover­last in Oisterwijk

Plots stormde het vrijdagochtend kort en hevig in het midden van Brabant. Vooral de regio Den Bosch en met name Vught werd getroffen door windstoten. Ook viel er veel regen in een korte tijd. In Oisterwijk stonden straten blank en in Den Bosch liepen kelders vol water. Een overzicht van alle stormfoto’s.