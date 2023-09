Mountainbi­kers straks ‘blokje om’ voor de hagedis; het blijft uitkijken in populair stadsbos

TILBURG - Levendbarende hagedis of mountainbiker? In natuurgebied Stadsbos013 in Tilburg is er altijd een spanningsveld tussen natuur en recreatie. In dit geval krijgt de hagedis voorrang, dus wordt het mountainbike-parcours deze weken een stukje verlegd. En dan zijn er ook nog mopperende wandelaars.