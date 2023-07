Tweeling De Brouwer na twee jaar weer samen in het water

update / met video Burgemees­ter van Goirle wil panden na me­ga-drugs­vangst van 5,2 miljoen euro sluiten: ‘Waar ze gaan wonen, is hun verantwoor­de­lijk­heid’

GOIRLE - De hoeveelheid drugs die de politie op 27 juni in twee woningen in Goirle vond, is van ‘industriële proporties’. Behalve een amfetaminelab op zolder trof de politie honderden kilo’s drugs aan met een totale straatwaarde van zo'n 5,2 miljoen euro. Burgemeester Mark van Stappershoef van Goirle wil de twee huurwoningen een half jaar lang sluiten. ,,De huurders moeten van goeden huize komen om mij daar vanaf te houden.”