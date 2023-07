Verkeerslichten op kruispunt Turnhoutsebaan en Tijvoortseweg, totdat er een rotonde komt

Tilburger ‘zit niet lekker in zijn vel’ en bewaart kinderpor­no op zijn computer: eis acht maanden cel

BREDA/TILBURG - Door corona en het overlijden van zijn moeder zat hij niet lekker in zijn vel en zocht hij zijn toevlucht tot kinderporno. Veel meer weet de rechtbank van Breda niet over de Tilburger die daarvoor vrijdag terecht moest staan, want de man kwam niet opdagen bij zijn eigen rechtszaak. De officier van justitie eiste acht maanden cel tegen hem.