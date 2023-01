Verslaving als thema in het theater: die junk kan ook je collega of buurman zijn

Een verslaafde is niet altijd een junk onder de brug of alcoholist die zijn problemen wegdrinkt. Coup Cura en Novadic-Kentron rekenen af met de stigma’s in het theater.

Eén op de tien mensen kampt met een verslaving. En nee, dat gaat dus niet om overmatig gebruik van een middel, maar om het compleet afhankelijk zijn, niet zonder kunnen. Die liegen, bedriegen, manipuleren en verdraaien om te krijgen wat ze willen. Die ermee worstelen, het nodig hebben, ermee opstaan en naar bed gaan.

Eén op tien mensen, twee miljoen in totaal, blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut. De verslavingen zijn divers: van roken of gamen tot drugsgebruik, maar komen voor in alle lagen van de bevolking, in alle leeftijden en beroepsgroepen. Tot aan het bedrijfsleven aan toe.

Loser

Het meerjarige project MIST dat Coup Cura opzette, heeft als doel om stigma’s rondom verslaving te bestrijden. ,,Het beeld dat er heerst van mensen met een verslaving doet zelden recht aan de werkelijkheid. We denken, vaak onbewust, dat iemand met een verslaving uit een slecht milieu komt, trauma’s heeft, of simpelweg een loser is,” zegt Karin Jessica Jansen van kunstenaarscollectief Coup Cura.

Een mooi voorbeeld is het verhaal van Lois, dat het complete tegendeel bewijst. Lois is hoogopgeleid, heeft een gelukkige jeugd gehad en nooit echte problemen gekend. Ze vindt het wel wat moeilijk om vlot te praten, zich open te stellen. Met een lijntje coke gaat dat stukken beter, en zo begint haar verslaving. Dit verhaal en tal van andere voorbeelden die afbreuk doen aan het heersende beeld, kwam Coup Cura tegen in haar zoektocht naar ‘de mens achter de verslaafde’.

Volledig scherm De voorstelling ‘De herintreding van Harry’ gaat over de verborgen wereld van verslaving. © Coup Cura

Die zoektocht start voor Coup Cura in 2017 als het collectief een samenwerking aangaat met Novadic-Kentron en een eerste voorstelling maakt over verslaving: ‘Hunker’. Insteek: de soms moeizame verhouding door stigmatisering tussen hulpverleners en hun cliënten. Jansen: ,,Wij geven met kunst graag klank aan ongehoorde stemmen en kregen van Novadic-Kentron de gelegenheid om daar te komen waar je normaal niet komt. We mochten alles vragen aan zowel de hulpverleners als de cliënten.”

Die voorstelling heeft impact, en zo borduurt Coup Cura verder op het thema. Niet meer alleen gericht op de zorg, maar op héél de samenleving. Nog altijd in samenwerking met Novadic-Kentron. Alle inspanningen van de afgelopen jaren komen nu samen in een nieuwe theatervoorstelling De herintreding van Harry, die volgende week in première gaat. De fictieve Harry staat symbool voor ‘de verslaafde’.

,,Het is de verzameling van al onze informatie. Harry staat centraal in het stuk, maar ook de verhalen van alle mensen om Harry heen komen aan bod. Door het spelen van scènes die worden ondersteund met muziek, videobeelden en documentairefragmenten”, vertelt Jansen. Jarenlang veldonderzoek door haar en haar collega’s van Coup Cura wisten ze terug te brengen tot anderhalf uur theater. ,,Een monsterproject.”

Onderzoeker Cor Verbrugge van Novadic-Kentron erkent dat stigmatisering van verslaafden een groot thema is, ook zeker binnen de zorghulpverlening. ,,Als iemand voor de vierde keer door de deur komt, dan zie je soms dat collega’s onbewust minder gemotiveerd zijn om te helpen. Het zijn hulpverleners, maar het zijn ook mensen. Het is voorstelbaar, goed te begrijpen, maar we moeten wel iets doen aan die negatieve beeldvorming.”

Andere beeldvorming

Verslaving is een ziekte, maar wordt lang niet altijd als zodanig gezien. ,,Je kunt er eigenlijk niets aan doen, het is genetisch bepaald, de één kan er geen rem op zetten, waar anderen dat wel kunnen. Iemand met reuma is ook ziek, maar als die terugkomt met klachten wordt daar anders naar gekeken dan wanneer een verslaafde een terugval heeft.’’

,,De beeldvorming is anders. In alle lagen van de maatschappij is dat zo, dus ook binnen de verslavingszorg zelf. Het maakt dat verslaafden, onder meer uit schaamte, hun behandeling uitstellen bij een terugval. Dat maakt (maatschappelijke) destigmatisering een heel belangrijk, landelijk aandachtspunt voor instanties in deze zorgtak.”

Quote Met kunst weet je wat gemakkelij­ker de gevoel­slaag te raken dan bijvoor­beeld met een onderzoek. Karin Jessica Jansen, Coup Cura

Maar hoe pak je dat dan aan? Een lang en moeilijk traject, weet ook Verbrugge. ,,In ieder geval niet door er alleen maar over te praten, onderzoeken te doen en richtlijnen uit te schrijven. We hebben daar de culturele sector ook echt voor nodig. Die kunnen laten zien en laten voelen wat het betekent om in zo’n cirkel te zitten. En, als je een verslaving overwonnen hebt, hoe daar verder mee te leven.”

Jansen beaamt dat. ,,Met kunst weet je makkelijker de gevoelslaag te raken dan bijvoorbeeld met een onderzoek. Je kunt de complexiteit laten zien, omdat je verschillende personages met ieder een eigen perspectief een stem kan geven. Je kunt chargeren, problemen en pijnpunten blootleggen, alles bespreekbaar maken. En dat is precies wat we doen met deze voorstelling.”

De herintreding van Harry van Coup Cura en Novadic-Kentron gaat op 11 januari in première in Amersfoort. Op 12 januari (20.00 uur) te zien in De Maagd, Bergen op Zoom en 26 januari (20.30 uur) in Podium Bloos, Breda.