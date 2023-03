8 jaar cel en tbs voor doden vrouw en dumpen lichaam in vaart

De 48-jarige Erwin G. is in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van acht jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doden van Edita Moliené tijdens bondageseks en het dumpen van haar lichaam in de Muidertrekvaart.

De 42-jarige vrouw uit Naarden werd op 20 september 2018 gevonden in het water. Ze was gewikkeld in een opblaaszwembad en met touw en tiewraps geboeid. Ook zat er een plastic zak om haar hoofd en een touw om haar hals. De rechtbank veroordeelde G. uit Bussum in 2020 tot een celstraf van 14,5 jaar.

G. ontkende in hoger beroep dat hij verantwoordelijk is voor de dood van Moliené. Hij gaf wel toe haar lichaam in het water te hebben geworpen. De vrouw is op 11 september 2018 overleden tijdens bondageseks door waarschijnlijk een epileptische aanval, zo verklaarde G. Van wurgseks was volgens hem geen sprake.

Het gerechtshof in Leeuwarden is ervan overtuigd dat de vrouw door toedoen van G. is overleden en gaat uit van doodslag. Het hof veroordeelt G. ook voor een aantal andere feiten, waaronder mishandeling, vernieling en het bezitten van een vuurwapen en munitie.

Het Openbaar Ministerie eiste een celstraf van veertien jaar voor doodslag, maar geen tbs-behandeling. Psychisch deskundigen hadden bij G., die niet meewerkte in het Pieter Baan Centrum, een persoonlijkheidsstoornis gezien met kenmerken van borderline, narcisme en psychopathie. De experts konden echter geen uitspraak doen over de toerekeningsvatbaarheid van G. met betrekking tot alle verdenkingen tegen hem. Hierdoor ontbrak een tbs-advies. Het hof vindt dat alle feiten G. in verminderde mate zijn toe te rekenen. De rechters zien daarvoor voldoende onderbouwing in de psychische onderzoeken. (ANP)