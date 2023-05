BFC JO18-1 thuis verslagen door Kampong JO18-1

43 kilo cocaïne in een bestelbus­je: moeder die zoon hielp met drugshan­del krijgt vier jaar cel

BREDA/WAALWIJK – Een 61-jarige vrouw uit Amsterdam heeft dinsdag van de rechtbank in Breda vier jaar cel gekregen. Ze hielp haar zoon bij de import van cocaïne in Waalwijk. Ook haar partner kreeg 3,5 jaar cel. Zijn rol was iets kleiner dan die van de vrouw.