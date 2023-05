Het weer wordt warmer in Gooise Meren

VOETBAL TOTAAL Titel- en degradatie­stress nemen toe, nieuwe coach DHSC: dit is het overzicht van het amateur­voet­bal

De ambities voor promotie naar de derde divisie kunnen bij DHSC voor dit seizoen in de koelkast. De Utrechters verloren thuis van SDV Barneveld, maar presenteerden wel een nieuwe trainer. Voor GVVV is de titeldroom in de derde divisie voorbij en wacht de nacompetitie. Degradatiestress is er in de eerste, tweede en derde klasse. Komend weekend wacht de ontknoping! Wat gebeurde er nog meer op de velden? Met dit overzicht ben je weer helemaal bij!