Hoekstra brengt stem uit in gymzaal Bussum

VERKIEZINGEN LIVE | Alle stembu­reaus zijn open voor spannende verkiezin­gen (maar in Zwolle waren ze er wel heel vroeg bij)

Vandaag stemt Nederland voor de Provinciale Staten, waaruit de Eerste Kamer ontstaat, en voor de Waterschappen. Wordt het de strijd tussen VVD en de ‘linkse wolk’ zoals de premier voorspelde? Gaat BBB er met de winst vandoor? Of heeft de kiezer nog een verrassing in petto? Volgt het de hele dag in ons liveblog! Alle verkiezingskantoren zijn inmiddels geopend, maar in Zwolle brachten vannacht al vijftig studenten hun stem uit, samen met de burgemeester.