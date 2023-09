Hogere accijns op alcohol: bijna 40.000 inwoners Gooise Meren geraakt

OM begint onderzoek na mas­sa-aangifte tegen Chemours: ‘We nemen de zorgen heel serieus’

Zes ordners met bijna drieduizend aangiften tegen Chemours liggen er sinds maandag bij het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie in Amsterdam. Als het aan advocate Bénédicte Ficq ligt, worden het Dordtse chemiebedrijf en de leidinggevenden ervan over de periode van 1967 tot heden vervolgd voor het willens en wetens in gevaar brengen van de volksgezondheid. Het OM begint een vooronderzoek.