Treinstoringen NS: rijp op bovenleiding zorgt her en der voor problemen

Radio 10 zet stap richting marktlei­der­schap, alleen Radio 2 nog populair­der

Radio 10 is hard op weg om voor het eerst marktleider te worden. De in Hilversum gevestigde zender scoorde afgelopen week een marktaandeel van 12,8 procent, meldt Nationaal Luister Onderzoek (NLO) dinsdag. Daarmee staat het nog maar kort onder NPO Radio 2, die in de eerste week van maart een marktaandeel van 13,4 procent had.