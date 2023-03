Vanochtend in Gooise Meren

OM eist 14 jaar cel voor fatale bondage­seks en dumpen lijk in Muidertrek­vaart

Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep een celstraf van veertien jaar tegen de man die verdacht wordt van het doden van Edita Moliené en het dumpen van haar lichaam in de Muidertrekvaart, in 2018. Volgens het OM heeft hij doodslag gepleegd tijdens bondageseks met zijn vriendin.