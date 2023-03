Vanochtend in Gooise Meren

Jan (22) stopte met zijn studie, nu is hij de baas van goedlopend kaasbe­drijf

Sportverslaggever worden was jarenlang het doel van Jan Bogaards (22). Hij schreef al voor AD Groene Hart. Toch gooit hij het roer volledig om: hij neemt een goedlopend bedrijf met wel acht markten over en wordt kaasboer. ,,Geen idee wat er allemaal op me af gaat komen.”