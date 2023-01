Agressieve man en vrouw opgepakt na belagen kroegeigenaar met bierglas

Aanpak d’Alburcht zeker 1,5 miljoen duurder: bedrag gaat richting 8 miljoen euro

WIJK EN AALBURG - De politiek in Altena beseft maar al te goed dat de renovatie en uitbreiding van d’Alburcht in Wijk en Aalburg meer gaat kosten dan de 6,3 miljoen euro die het college ervoor wil uittrekken. Een bedrag tussen de 7,5 en 8 miljoen euro is realistischer.

25 januari