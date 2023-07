Anne-Lynn (15) is voor de tweede keer winnares van Gorcumse Literatuurprijs: ‘Eigenlijk doe ik maar wat’

Drie jaar geleden waren er al zorgen over zwemwater rond Chemours, maar uitgebreid onderzoek bleef uit

Het RIVM adviseerde de overheid al in 2020 om beter onderzoek te doen naar het risico dat mensen lopen wanneer ze zwemmen in de sterk met PFAS vervuilde zwem- en recreatieplassen in de regio rondom de fabriek van Chemours in Dordrecht. Maar dat onderzoek is nooit gedaan. Ook niet toen een jaar later bleek dat PFAS al in kleinere hoeveelheden dan aanvankelijk gedacht schadelijk zou zijn. ‘Maar we zitten er nu bovenop.’