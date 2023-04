Ban op alcohol in delen van Gorinchem: ‘We willen een prettige en veilige leefomgeving bieden’

MET VIDEO Gewonde bij steekpar­tij in Dordtse woning, dader nog voortvluch­tig

In de Vincent van Goghstraat in Dordrecht is zondagmiddag rond kwart over vijf een man neergestoken in zijn woning. Hij zou met een voorwerp in zijn nek gestoken zijn, melden omstanders. Het slachtoffer was aanspreekbaar en is met spoed door een ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd. De politie is op zoek naar de dader.